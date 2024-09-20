Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İbrahim Hacıosmanoğlunun Başkan Erdoğana imzalı Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan yazılı Türkiye forması hediye ettiği görüldü. Başkan Erdoğan, söz konusu kabulde 2024 Avrupa Şampiyonasında maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir ifadelerini kullandı. Bir de paylaşım yapan Erdoğan, Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor dedi.