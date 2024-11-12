İsrailin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal ifadeler kullanarak, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yılı olacağını ileri sürdü. Smotrich ilhakın Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Öte yandan soykırımcı Bezalel Smotrich sözleri sonrası akıllara Başkan Erdoğanın İslam İşbirliği Teşkilatı İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde tüm dünyaya yaptığı uyarıyı getirdi. Başkan Erdoğan, İsrail adım adım Batı Şeriayı da ilhak etmek istiyor demişti.