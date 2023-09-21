Son dakika... Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2nci, en fazla ithalat yaptığımız 5inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti diyerek, ABD ile ticarette hacminde hedefin 100 milyar olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiyenin uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, Türkiye, siyasi istiktar, genç nüfusu, modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor. Geçen ay Suudi Arabistan, Katar ve BAEye yaptığımız ziyaretler kapsamında anlaşmalar imzladık ifadelerini kullandı.