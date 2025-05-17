Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programında önemli açıklamalarda bulundu. CHPli İBBdeki 560 milyar TLlik yolsuzluk soruşturmasında delilleri karartmaya yönelik kameraları kapatanlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kollarının açtığı pankartı okuyan Başkan Erdoğan, Banta filtreye gerek yok biz hep netiz. dedi. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, Olayları tribünden seyreden değil yöneten, yönlendiren bir Türkiye var. Barış diplomasinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor. ifadelerini kullandı. Gençlerin eline kalem yerine balta ve molotof verenler kaybedeceğini bildiren Erdoğan, Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılının kilit taşı olacak. şeklinde konuştu.