Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medyanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Önemli meselelerin ele alınacağı zirvenin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Turkuvaza teşekkür etti. Türkiyenin doğal gaz ve petrol aramalarında küresel bir aktör olma hedefi olduğunun altını çizen Erdoğan, Bu yılın sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyudan ilk elektriği vereceğiz. 2028de Akkuyu santrali tam kapasite ile devreye girecek. dedi. Somalideki keşif faaliyetlerinde yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Erdoğan, Nijerde ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretime başlamayı hedefliyoruz. ifadelerini kullandı.