Türkiyede şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinin ilk toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde yapıldı. Başkan Erdoğanın başkanlık ettiği ilk toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Başkan Erdoğan, Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Toplantının kapanışında konuşan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesine Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu da ekleyeceklerini bildirdi. Toplantıya katılan uzman isimler, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında önemli görevler üstlenecek. İşte liste...