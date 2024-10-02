Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMMde yaptığı konuşmada Gazzenin ardından Lübnana saldıran İsrailin hedefinin Türkiye olduğunu ifade etmişti. Başkan Erdoğanın aylar önce yaptığı uyarı gerçekleşirken İsrailin Türkiyeyi de içine alan Arz-ı Mevud planı yeniden gündem oldu. Bilindiği gibi Netanyahunun oğlu Yair Netanyahu, İsrailin Arz-ı Mevud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İranın bir kısmını da içeren 4 parçalı sözde Kürdistan haritasını paylaştı. Skandal haritaya peş peşe tepkiler gelirken terör örgütü PKKnın Suriyenin kuzeyinde seçim maskeli teröristan tezgahı çöktü. İşte işgalcilerin terör örgütü PKK üzerinde ulaşmaya çalıştıkları Arz-ı Mevud planı ve perde arkasında yaşananlar.