Karadeniz doğal gazı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devreye alındı. Filyostaki tarihi törende açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üzüyoruz, üzeceğiz diyerek Türkiyeyi tökezletmek isteyen emperyalistleri, Kandildeki terör baronlarını, Pensilvanyadaki FETÖcü hainleri ve 7li koalisyonun kifayetsiz muhterislerini hedef aldı. Erdoğan, Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevincini kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz dedi.