Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şarayı kabulü sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyede terörsüz iklimin hakim kılınacağını ifade eden Erdoğan, Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriyenin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. YPG/PKKya karşı atılacak adımlara karşı yanlarında olduğumuz bir kez daha ifade ettim. dedi. Suriye halkının yanında aldıklarını belirten Erdoğan, Suriyeli kardeşlerimizin Allahın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. ifadelerini kullandı.