15 Temmuz 2016daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti. Milli iradeyi hedef alan karanlık gecenin aydınlık şafağında 252 vatan evladı şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi de darbecilerin hedefindeydi... Erdoğanın oğlu Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı. O gece Cumhurbaşkanlığı’nın Tarabya yerleşkesindeyde bulunduklarını belirten Bilal Erdoğan, Sabaha kadar etrafımızda helikopterler uçtu. Helikopterin namlusunu bize doğrulttuğunu gördük. Allah Cumhurbaşkanımızın kalbine verdiği cesareti darbecilere vermedi. Halkımız onlara hadlerini bildirdi. Rabbim Cumhurbaşkanımızı korudu. O cesaretinden, o samimiyetinden dolayı da halk ona sahip çıktı. ifadelerini kullandı.