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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 20.02.24

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 20.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 20.02.24

Takvim 07:10
02

İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor / 21.02.24

Takvim 04:12
03

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?

Takvim 02:17
04

Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: "Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum" / 20.02.24

Takvim 01:59
05

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi / 20.02.24

Takvim 01:20
06

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera'ya İtalya'dan talip var! / 21.02.24

Takvim 01:45
07

Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı... / 20.02.24

Takvim 07:24
08

Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep'in son mesajları ortaya çıktı / 21.02.24

Takvim 06:50
09

DEM Parti İBB adayları İstanbul'da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55'te geldi / 20.02.24

Takvim 07:19
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