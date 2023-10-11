Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hamas-İsrail çatışmasında Tüm aktörleri barış için sorumluluğa çağırıyorum diyen Başkan Erdoğan, Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Öte yanadan Şu anda Gazzeye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? tepki gösteren Başkan Erdoğan ABD için de ABD uçak gemisini İsraile gönderiyor. ABDnin uçak gemisinin İsrailde ne işi var? Uçak gemisinin etrafında botlarıyla uçaklarıyla Gazzeyi etrafını vurarak çok ciddi katliamlara adım atacak dedi.