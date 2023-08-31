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Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı! / 31.08.23

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı! / 31.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı! / 31.08.23

Takvim 02:07
02

Külliye'de tarihi anlar! Türkiye'nin 100.yıl marşı ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi / 31.08.23

Takvim 02:49
03

Çalışanlar dikkat! Kalan izne zaman aşımı yok! İşte en çok merak edilen soruların yanıtları

Takvim 02:41
04

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuk dönemi 1 Eylül'de başlıyor! İşte merak edilen soruların cevapları

Takvim 03:36
05

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda açıklamada bulundu / 31.08.23

Takvim 03:14
06

Memurun zam oranları bugün belli olacak! Gözler toplantıdan çıkacak kararda

Takvim 01:42
07

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme / 31.08.23

Takvim 01:58
08

Cemal Toktaş "Sübhaneke" duasıyla alay etti! TRT dizisinde oynayan oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı / 31.08.23

Takvim 02:54
09

İbrahim Haskoloğlu'nun 'açığa alınan polis' provokasyonu kısa sürdü! Vali Gül: Açığa alınmadı başarı belgesi ile ödüllendirildi / 30.08.23

Takvim 02:26
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