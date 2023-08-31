Büyük Zaferin 101inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabirde düzenlendi. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti. Anıtkabir Özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleri için devlet, millet el ele vererek gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Erdoğan, Anıtkabirdeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikleri kabul etti. Başkan Erdoğanın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.