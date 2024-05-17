Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gürcistan ile ticaret hacminin yükseleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçen Orta Koridorun bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoru ifadelerini kullandı. Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ise açıklamasında Başkan Erdoğan örnek aldığını belirterek, Sayın Erdoğanı ziyaret etmekten çok mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Türk halkının her anlamda çıkarlarını koruyan bir lider. Kendisinin liderliğini örnek alıyoruz. Kafkaslarda yapıcı iş birliklerine hazırız. Gürcistan her zaman barışın yanında dedi.