Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğanın davetine icabetle, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiyeye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudaniyi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve es-Sudani açıklamalarda bulundu. Kalkınma Yolu Projesinin bölgemize Yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğine inanıyorum. diyen Erdoğan, Irak halkına kuraklık için bir müjde verdi. Erdoğan, Irakın sıkıntısını gidermek için Dicle Nehrinden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artıma kararı aldık. dedi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKKya karşı da bir çağrı yaptı.