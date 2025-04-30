Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesine katılmak için gittiği Romada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak açıklamalarda bulundu. Yeni ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. dedi. Gazze için çağrı yapan Erdoğan, Ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir ifadelerini kullandı. İtalyanın Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemediğini söyleyen Başkan Erdoğan, İtalyanın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. ifadelerini kullandı. Meloni ise Başkan Erdoğana özel teşekkür etti.