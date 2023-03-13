Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6lık depremler sonrası bölgede yaralar sarılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatayda incelemelerde bulundu. Erdoğana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Hatayın bir yıl içerisinde ihya ve inşa edileceğini, buna muktedir olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ilçe ilçe kaç konutun yapılacağını da söyledi. Erdoğan ayrıca bölgede bulunan Karaçay Barajı ile ilgili de yetkililere talimat vereceğini açıkladı. Başkan, Böyle bir felaket karşısında Türkiyeden daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur dedi.