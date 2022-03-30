Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den önemli açıklamalar: 10 anlaşma imzalandı / 29.03.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ile Mirziyoyev başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayında anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistanda yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şirketlerimiz Özbekistanın kalkınmasına katkı vermektedir. dedi. Erdoğan, İmzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için yol haritası olacaktır. ifadelerini kullandı.