Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik "Filistin" görüşmesi / 12.05.21

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğumu belirttim, Türkiye ve Rusya’nın Kudüste yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektim. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan daha sonra da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.