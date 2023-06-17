Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için makale kaleme aldı. Dostum Berlusconi hitabını kullanan Başkan Erdoğan ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsatarak, Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli Dostum Silvio Berlusconinin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanımı ve Parti Sözcümü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. ifadelerini kullandı.