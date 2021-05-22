Başkan Erdoğan "yakında Meclis'e sunulacak" demişti... Yargı reformunun detayları ortaya çıktı / 22.05.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yargı reformu kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMMye sunulacağını belirtmişti. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi nitelikli haller arasına dahil edilecek, boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılacak. Israrlı takip suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Bu suçun çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacak. Katalog suçlarda tutuklama somut delile dayanacak. İşte paketin detayları.