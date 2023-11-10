Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü Yargıtayın AYM üyeleri hakkında suç duyuyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Her şeyden önce Yargıtayın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. diyen Başkan Erdoğan AYMnin birçok yanlışı arka araka yaptığına dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtayın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok. ifadelerini kullandı.