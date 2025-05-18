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Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak'ın imzası var

Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak'ın imzası var

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak'ın imzası var

Takvim 06:37
02

Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?

Takvim 02:23
03

Aslan büyük oynuyor! Galatasaray'da Jadon Sancho heyecanı / 18.05.25

Takvim 01:59
04

Nükleer masa da İstanbul'da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi / 16.05.25

Takvim 02:32
05

DEM'li Tuncer Bakırhan'ın sözleri tepki çekmişti! MSB'den "Güvenlik Korucuları" açıklaması / 16.05.25

Takvim 03:48
06

Trump'tan flaş açıklama: "Ülkeme dönüyorum" dedi Putin'le görüşmek istediğini söyledi / 16.05.25

Takvim 02:12
07

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu / 16.05.25

Takvim 06:35
08

Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: “Hedef tam ateşkes” dedi Rus heyetine tepki gösterdi / 16.05.25

Takvim 03:39
09

Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih / 16.05.25

Takvim 01:03
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