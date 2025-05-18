Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen keşif müjdesini verdi. Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin çalışmalarını sürdürdüğü Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük rezerv keşfedildiğini belirtti. Erdoğan, Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. ifadelerini kullandı. Enerjide bağımsızlığa ve keşiflere giden yol, Berat Albayrakın Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle açılmıştı. İşte Albayrakın bu yolda attığı adımlar ve her fırsatta verdiği o tarihi mesajlar...