Türkiye, Kahramanmaraş ve Hatayda meydana gelen depremlerin ardından bölge için adeta seferberlik ilan ederek yaraları sarmaya başladı. Bölgedeki kentsel dönüşüm ve yeni konutların yapımı için çalışmalara başlandı. Başkan Erdoğanın yıllarca adeta mahalle mahalle gezerek anlattığı kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm iftirasıyla engel olan ve halkı kışkırtan CHP ve yandaşları Kahramanmaraş depremi sonrası da aynı teraneye devam etti. CHP fondaşı Halk TV, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili rant ifadelerini kullandı.