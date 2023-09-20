Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulunda dünyaya verdiği mesajlarla şüphesiz en dikkat çeken lider oldu. Dünya 5ten büyüktür vurgusunu yeniden yapan Başkan Erdoğan, başta Türkiye olmak üzere; KKTC, Azerbaycan ve Filistinin haklarını savundu. Suriyede DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG/PKKya silahlandıran ABDye sert tepki gösteren Erdoğan, Bölgede her başları sıkıştığında DEAŞ bahanesine sarılanların oyunları artık ifşa olmuştur. şeklinde konuştu. İslama yönelik saldırılara tepki gösteren Başkan Erdoğan, bir ilke de imza atarak liderleri sapkın LGBTye karşı aile kurumuna sahip çıkmaya davet etti. Tarihe geçen konuşmanın ardından Başkan Erdoğanın çarpıcı mesajları A Haber ekranlarında analiz edildi.