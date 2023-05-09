Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingine katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin amca ile görüştü. Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktara Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım dedi. Hüseyin amcanın davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz diye karşılık verdi.