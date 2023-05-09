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Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü / 08.05.23

Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü / 08.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü / 08.05.23

Takvim 01:35
02

Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum" / 09.05.23

Takvim 01:03
03

7'li koalisyonun riyakar siyaseti Adana'da tescillendi! Mansur Yavaş'tan HDP paçavralarının gölgesinde 'milliyetçilik' naraları / 08.05.23

Takvim 02:22
04

Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet / 08.05.23

Takvim 04:22
05

Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi! / 08.05.23

Takvim 02:57
06

Başkan Erdoğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: "Bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" / 08.05.23

Takvim 03:33
07

7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap / 08.05.23

Takvim 01:57
08

Yarım gün çalışana en az 18 bin 438 TL! Anneler nasıl yararlanacak? İŞKUR ne kadar ödeme yapacak? / 08.05.23

Takvim 02:07
09

Adalet Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in İmralı iftirasına belgeli yalanlama / 07.05.23

Takvim 03:32
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