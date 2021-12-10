Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişimi olayında son dakika gelişmesi! Yakalanan teröristler itiraf etti / 10.12.21

Nusaybinde, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edilmiş, teröristlerin Başkan Erdoğanın mitingini hedef aldığı belirlenmişti. İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti. denildi.