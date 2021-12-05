Başkan Erdoğan'a bombalı tuzağın amacı ortaya çıktı: FETÖ-PKK iş birliği / 04.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirildi. Bombalı tuzağın profesyonel bir istihbari çalışma olmadan yapılamayacağını, A Haber canlı yayınında açıklayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ-PKK iş birliğine dikkat çekti. Tuzağın amacını açıklayan Başbuğ, Bakın biz en kritik yerde en kritik dönemde halen diri ve ayaktayız bu eylemi gerçekleştiriyoruz amaç buydu ve bu amacı güden de teröre destek veren emperyalist yapılar. ifadelerini kullandı.