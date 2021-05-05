Başkan Erdoğan'a darbe imasında bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma! / 05.05.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanı vatana ihanetten yargılayacaklarını açıklayarak darbe imasında bulunan CHPli Aykut Erdoğdu için harekete geçildi. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan’ın avukatları CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Erdoğanın avukatlarının başvurusu üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı.