2019da İstanbulda AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik diyen Saadet Partisi hatibi ve Milli Görüşün önde gelen isimlerinden Hasan Damardan dikkat çeken bir çıkış geldi. Damar, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Erdoğan için destek çağrısında bulunup Muhterem dava kardeşlerim. Türkiyede seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Damar, Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi diyerek Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisini sert sözlerle eleştirdi.