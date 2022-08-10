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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı / 10.08.22
Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı / 10.08.22

Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı / 10.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı / 10.08.22

Takvim 04:23
02

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
03

Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Alman güvenlik yetkilileri iç karışıklık uyarısı verdi / 06.08.22

Takvim 01:58
04

Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı / 28.07.22

Takvim 01:54
05

Adana'da şehit eşine CHP zulmü: İzindeyken kovdular / 01.08.22

Takvim 01:34
06

İYİ Parti'nin "Rahim Cavadbeyli" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama! Algı oyunu patladı / 03.08.22

Takvim 01:54
07

Trabzonspor Özbek santrfor Shomurodov için harekete geçti / 08.08.22

Takvim 01:23
08

Fenerbahçe taraftarları yapılan transferlere isyan bayrağı çekti / 10.08.22

Takvim 01:03
09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kur Korumalı Mevduat Hesabı' tepkisi! / 10.08.22

Takvim 03:43
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