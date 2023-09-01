Son dakika haberi! İstanbul Kartalda bir grup, elinde beyzbol sopası ile seçim zamanında sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğanı ve AK Partiyi desteklediği için anne ve kızını darp etti. Anne kızını darp eden kişi, kamerayı görmesinin ardından algı oyunu yaparak Bunlar HDPli... AK Partiliyiz diye bize saldırıyorlar dedi. O anları anlatan genç kız , Biz seçim zamanından beri Recep Tayyip Erdoğanı desteklediğimiz için AK Partiyi desteklediğimiz için yemediğimiz hakaret ve darp kalmadı. Bundan tam bir hafta öncesinde annemi sırf bu yüzden darp ettiler Kapıda bıçaklarla bekliyorlar, eve giremeyelim diye. Bize yapmadıkları hakaret kalmadı. dedi. İşte detaylar...