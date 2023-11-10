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Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa... / 10.11.23

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa... / 10.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa... / 10.11.23

Takvim 00:50
02

CHP'de "Eş 'tavşan'lık!" Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i markaja aldı! Beraber gezecekler / 10.11.23

Takvim 00:56
03

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel selam çaktı karşılığı gecikmeden geldi! HEDEP: CHP ile iş birliği yapılabilir / 10.11.23

Takvim 01:07
04

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yorumu: Sen de kaybedeceksin / 10.11.23

Takvim 00:50
05

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık: Türkiye enerji piyasasında söz sahibi olacak

Takvim 00:56
06

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi'ndeki poliklinik binasını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var / 10.11.23

Takvim 01:13
07

Başkan Erdoğan Yargıtay'ın kararına destek verdi! AYM'ye tepki: Birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldiler / 10.11.23

Takvim 01:09
08

Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a tutumu hakkında ilk yorum: Bunun karşılığı olur! / 10.11.23

Takvim 03:11
09

Yargıtay anasaya ihlaline dur dedi CHP’si, FETÖ’sü, PKK'lısı, fomdaşı tekmili birden zıpladı / 09.11.23

Takvim 02:26
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