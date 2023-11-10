Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabirdeki resmi tören sonrası Dil Tarih Kurumunun düzenlediği Atatürkü anma töreninde konuştu. Gazi Mustafa Kemalin vasiyeti olan ülkemizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini milli mücadele ruhuyla sürdürüyoruz diyen Erdoğan, Türkiye dün gardırop Atatürkçüleri bugün de sosyal medya Atatürkçülerinden çok çekmiştir ifadelerini kullandı. İsrailin Gazzedeki işlediği katliamlara sert tepki gösteren Erdoğan, Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar dedi. AYM ve Yargıtay arasındaki çatışmayı da değerlendiren Erdoğan, Yeni anayasa talebinin haklılığının göstergesi. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız! şeklinde konuştu.