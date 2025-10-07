Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarında önemli açıklamalarda bulundu. 2028 hedeflerini açıklayan Başkan Erdoğan, Ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. dedi. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için koşturacaklarını dile getiren Erdoğan, Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. ifadelerini kullandı. Tedarik noktasında tek bir ülke kaynağı ve tek bir hatta bağlı olmanın ciddi riskler barındırdığını belirten Başkan Erdoğan, Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. şeklinde konuştu. Silivri vesayetindeki CHPli Özgür Özeli topa tutan Erdoğan, Uzaktan kumanda ile ancak bu kadar siyaset yapılır. dedi.