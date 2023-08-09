Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansında katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin eylemleri karşısında geri adım atmadıklarını belirten Erdoğan, Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti kullandıkları aparatlar değişti ama niyetler hiçbir zaman değişmedi. dedi. Türkiyenin sahada ve masada güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Bölgemizdeki ve ötesindeki gelişmelere müdahil oluyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Putinle bu ay içerisinde yapacağı görüşme sonrası Tahıl Anlaşmasının genişleyebileceğini sözlerine ekledi.