Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptıklarını belirten Erdoğan, Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehir hastaneleri hasta yükünün dörtte birini üstlendi. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupadan ABDye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiyede arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor. dedi.