Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir yol ayrımı olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Terör örgütlerinden küresel odaklara kadar 14 Mayısa kilitlendi. ifadelerini kullandı. Güçlü bir destek isteyen Erdoğan, Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonuçları almak için her türlü operasyonu yapmaktalar. Terör örgütleriyle omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, vatanımıza herhangi bir hayır gelir mi? dedi. Ayasfoyanın açılışını da hatırlatan Başkan Erdoğan prangaların parçalandığını belirtti.