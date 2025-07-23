Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında IDEF 2025 önemli açıklamalarda bulundu. Gazzede açlığa mahkum edilmiş bir deri bir kemik kalan çocukların derdi bizim derdimizdir. diyen Başkan Erdoğan Netanyahunun barbarlıkta Hitleri geride bıraktığını ifade etti. Ülkemizin savunmada destan yazdığını belirten Erdoğan, Küresel ölçekte adeta destan yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. ifadelerini kullandı.