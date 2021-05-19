Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs programında önemli açıklamalar / 19.05.21

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Saat 19.19da Türkiyenin her yerinde balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız. açıklamasında bulundu. Erdoğan, İsrailin zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığının tepki çeken açıklamasına da yanıt veren Erdoğan, Bize Erdoğan bu şekilde konuşmamalı diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. ifadelerini kullandı.