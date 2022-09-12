Son dakika haberi! Başkan Erdoğan İstanbul Sancaktepede bulunan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin ders kitapları yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sıralarında bulacağını belirten Erdoğan, Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90lara ulaşmıştır. dedi. CHPli Tunç Soyerin skandal sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin. ifadelerini kullandı.