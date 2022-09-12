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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 12.09.22
Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 12.09.22

Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 12.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar / 12.09.22

Takvim 02:11
02

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
03

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
04

Kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Ada'dan iki aday / 06.09.22

Takvim 01:12
05

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
06

Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı! / 12.09.22

Takvim 02:15
07

Sosyal medyadaki yalanların kaynağı FETÖ ve sol örgütler! Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü bir fare yalan atıyor, solcular kuyruğuna takılıyor / 12.09.22

Takvim 02:07
08

Ümit Özdağ'ın iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan çok sert tepki: FETÖ'nün oyuncağı zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın / 12.09.22

Takvim 00:55
09

Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! 1 milyon kişiye ucuz konutta detaylar ortaya çıktı: Başvuru şartları neler? / 12.09.22

Takvim 02:26
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