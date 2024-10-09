Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 81 ile üniversite kurduklarını ifade eden Erdoğan, 81 vilayetimizin hepsinde üniversite var. Yükseköğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik. dedi. Edirnekapı surlarında yaşanan vahşette failin de mağdurun da gençler olduğunu belirten Erdoğan, Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. ifadelerini kullandı. Batıdaki üniversitelerin Gazzedeki soykırımda takındıkları tavır ile sınıfta kaldığını ve Türkiyeye demokrasi dersi veremeyeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, Protesto yapan öğrenciler yerlerde sürüklendi, öğretim görevlileri sorguya çekildi. Öğrenciler hayatınız boyunca iş bulamayacaksınız denilerek tehdit edildi. şeklinde konuştu.