Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler başlıklı Öğretmenler Günü Programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alacağını belirterek, İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKURlu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak ifadelerini kullandı. Bütçede aslan payının eğitim - öğretime ayrıldığının altını çizen Başkan Erdoğan, İhtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız sözleriyle öğretmen atamasına ilişkin mesaj verdi.