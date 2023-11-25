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Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında açıklamalar / 24.11.23

Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında açıklamalar / 24.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında açıklamalar / 24.11.23

Takvim 02:53
02

Milyonlara memur zammı! Tazminatlar artacak mı? Emeklilere de yansıyacak mı?

Takvim 03:19
03

Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB borç batağında / 24.11.23

Takvim 01:38
04

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'a servet döktü: Yıkılan sahneye 17 milyon onarım için 8.5 milyon / 25.11.23

Takvim 01:21
05

Polatlar şimdi yandı: Muhasebecileri Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu! Her şeyi tek tek açıkladı / 25.11.23

Takvim 01:54
06

İYİ Parti'de kirli çamaşırlar ortaya saçıldı! Ümit Dikbayır'dan Fatih Akşener itirafı: İYİ Parti poşetlerinde 7-8 torba para dağıttı / 23.11.23

Takvim 01:40
07

İYİ Parti'de pislikler ayyuka çıktı! Ümit Dikbayır'dan haraca bağlanan iş adamları itirafı | Genel başkanlık katında yasak aşk skandalı / 24.11.23

Takvim 00:53
08

Son dakika Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep... / 24.11.23

Takvim 00:46
09

CHP'li Özgür Özel'den terörün siyasi ayağı HEDEP'le ittifak açıklaması | Pervin Chakar'ın elini öptüm yine öperim pişman değilim / 23.11.23

Takvim 01:23
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