Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası başörtülüleri hedef alanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, Sizin kim olduğunu biliyoruz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de onların kölesi olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. ifadelerini kullandı. Her fırsatta tercihlere saygı duyulması gerektiğini söyleyen fakat kendi görüşlerine aykırı bir durum olduğunda saldırıya geçen faşistler, bugün İzmir ve Trazbonda ortaya çıkmıştı. Öte yandan Trabzonda iki çarşaflı kadına hakaretler savurarak sözlü saldırıda bulunan kadın hakkında Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.