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Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor / 08.06.24

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor / 08.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor / 08.06.24

Takvim 05:11
02

ÖZEL | Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak / 08.06.24

Takvim 05:13
03

Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye'ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı / 08.06.24

Takvim 07:18
04

Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

Takvim 07:06
05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) için geri sayım! Eşyalar da ödenecek

Takvim 04:05
06

Motokurye Ata Emre Akman'ın katili 17 yaşında değil! Avukattan bomba iddia: İnsan bir kez bile hastaneye gitmez mi? / 08.06.24

Takvim 05:52
07

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti

Takvim 07:02
08

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı: 1 kişi tutuklandı / 08.06.24

Takvim 01:56
09

Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor / 08.06.24

Takvim 03:09
10

Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkelerin olduğu kara listeye aldı / 08.06.24

Takvim 03:09
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