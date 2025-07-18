Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından peş peşe müjde verdi. Başkan Erdoğan, yeni doğum yapmış ya da evlat edinmiş memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin bu gece Resmi Gazetede yayımlanacağını söyledi. Yatırımcıya desteklerin süreceğini de açıklayan Erdoğan, 342 yatırım konusunda 240 milyon TLye varan teşvik vereceklerini açıkladı. Erdoğan ayrıca Adalet Bakanlığına 20 bin yeni atama yapılacağını açıkladı. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak alıma ilişkin detayları paylaştı.