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Başkan Erdoğan’dan 3 büyük müjde: Memura yarı zamanlı çalışma | Yatırımcıya 240 milyon TL teşvik | 20 bin atama! / 18.07.25

Başkan Erdoğan’dan 3 büyük müjde: Memura yarı zamanlı çalışma | Yatırımcıya 240 milyon TL teşvik | 20 bin atama! / 18.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan’dan 3 büyük müjde: Memura yarı zamanlı çalışma | Yatırımcıya 240 milyon TL teşvik | 20 bin atama! / 18.07.25

Takvim 07:02
02

İsrail'in Şam'a saldırısında canlı yayındaydı! Suriye Televizyonu spikeri dehşet anlarını anlattı: "Beklemediğim anda saldırı gerçekleşti" / 18.07.25

Takvim 01:27
03

Memurlar için toplu sözleşme maratonu başlıyor

Takvim 02:33
04

Memurlara tarihi müjde: İlkokula kadar yarı zamanlı çalışma izni!

Takvim 05:49
05

CHP'deki 3 başlı kavga büyüyor! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özgür Özel'e anket golü: "Ekrem Bey bir tık altta, ben aday olurum" / 17.07.25

Takvim 02:56
06

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk'un kararı bekleniyor / 17.07.25

Takvim 06:12
07

ABD Başkanı Donald Trump'tan "Gazze" mesajı: İyi haberlerimiz var / 17.07.25

Takvim 02:02
08

LGS yalanı çöktü! İYİ Partili Çömez’in "36 birinci çıktı" dediği Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda birinci yok / 17.07.25

Takvim 06:26
09

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti! Süreçte komisyon aşamasına geçildi... "Her konu konuşuldu" / 17.07.25

Takvim 02:31
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