Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienalinde önemli açıklamalarda bulundu. CHPli İBBye gerçekleştirilen 560 milyar TLlik yolsuzluk operasyonu sonrası sanatçıların ve sporcuların ana muhalefet tarafından fişlendiğini belirten Başkan Erdoğan, Sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir. Sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimiz özellikle müsterih olsunlar. Darbenin, cuntanın, yasakların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetemeyecektir. dedi.