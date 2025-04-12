Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumunun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, Dünya beşten büyüktür! Çünkü insanlık beşten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımız böyle bir anlayışın hakim kılınmasıdır. dedi. İsrailin terör devleti olduğunu ve Gazzede soykırım yaptığını bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Filistin halkının mücadelesini kimse terörizm yaftası ile karalayamaz. ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bölgede anlayış birliği içinde olduklarını sözlerine ekleyen Erdoğan, İsraili uyararak, Suriyenin güvenliğini kendimizden ayrı görmeyiz. Sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. şeklinde konuştu.