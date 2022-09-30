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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda önemli açıklamalar: "Bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak" / 29.09.22
Başkan Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda önemli açıklamalar: "Bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak" / 29.09.22

Başkan Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda önemli açıklamalar: "Bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak" / 29.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda önemli açıklamalar: "Bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak" / 29.09.22

Takvim 02:06
02

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
03

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
04

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
05

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
06

DEVA'sız muhteris Ali Babacan! Paradan 6 sıfırın atılmasını kendisine mal etti, gerçek ortaya çıkınca komik duruma düştü / 29.09.22

Takvim 01:26
07

Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis Abdülkadir Öztürk o geceyi anlattı: "Devlet ve millet için canımız feda" / 29.09.22

Takvim 02:04
08

TAKVİM Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde öne çıkması beklenen yıldızları istatistiklerle karşılaştırdı / 30.09.22

Takvim 01:05
09

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: 30 Eylül'den itibaren...

Takvim 01:22
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