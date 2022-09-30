Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursanın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında Gelenekten Geleceğe Biriz! sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunlarında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız. dedi. Başkan Erdoğan, programda, Tanrı Dağından getirilerek kendisine takdim edilen suyu İznik Gölüne aktarılmak üzere tay kazana döktü. Öte yandan Başkan Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programına katılmak için geldiği Bursanın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.