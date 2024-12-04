Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Temiz su kaynaklarına ulaşımın bir beka meselesi olduğunu belirten Erdoğan, Su konusunda yaşanacak en ufak gecikmenin telafisi yok. dedi. Erdoğan, muhalefetin su kaynaklarının bilinçli kullanımı, ormanların korunması, deniz ve akarsularımızın temiz tutulması noktasında ihmalkar davrandığını ifade etti. Haliçin 90lı yıllardaki kirli haline geri döndüğüne şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor, balık ölümleri her geçen gün artıyor, muhalefet yine başkalarını, Tarım Bakanlığımızı suçluyor. Lafa gelince çevreciyiz, doğayı seviyoruz diyorlar ama İzmir Körfezinin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. diyerek CHPye tepki gösterdi.