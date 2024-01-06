Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu. İstanbulun güvenliğinin hayati önemde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, İstanbulda görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607ye, araç sayımız da 8 bin 894e yükseliyor. dedi. 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur ve pislikten bu İstanbulu nasıl temizlediysek Allahın izni ile 31 Mart itibarı ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbula aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbula hakim olmadık, İstanbula halim olduk. ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbuldaki kentsel dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceklerini bildirdi.